Kansas City (dpa) - Im US-Wahlrennen wird die Stimmung um den republikanischen Präsidentschaftsbewerber Donald Trump immer hitziger. Am Abend wurde er bei einem Wahlkampfauftritt in Kansas City immer wieder von Demonstranten unterbrochen. Er nannte sie schließlich "Müll" und drohte damit, von nun an jeden von ihnen zu verklagen. "Nehmt sie fest" forderte er zunehmend gereizt und irritiert von den Sicherheitsbeamten im Raum. Auch vor dem Gebäude demonstrierten Hunderte gegen Trump. Es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei und Festnahmen. Laut CNN setzte die Polizei Tränengas ein.

