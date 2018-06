Brüssel (AFP) Auf der Suche nach einer Lösung für die aktuelle schwierige Lage der Milchbauern und der Schweinefleischerzeuger sind am Montag die EU-Landwirtschaftsminister zusammengekommen. Sie wollten am Vormittag einen deutsch-französischen Kompromissvorschlag diskutieren, auf den die beiden Länder sich vergangene Woche geeinigt hatten; eine Einigung wurde in Brüssel erwartet.

