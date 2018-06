Brüssel (AFP) Der bei der EU-Kommission zuständige Ausschuss für eine weitere Zulassung des umstrittenen Pflanzenschutzmittels Glyphosat wird am Freitag in Brüssel wieder zusammentreffen. Bis dahin können die Mitgliedstaaten neue Vorschläge einreichen, wie das Zulassungsverfahren weiter geführt werden soll, erfuhr AFP am Montag aus EU-Kreisen. Eine Entscheidung ist für Mitte Mai vorgesehen.

