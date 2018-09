Berlin (AFP) Für SPD-Chef Sigmar Gabriel hängt der Anspruch einer Partei als Volkspartei nicht nur von der Zahl der Wählerstimmen ab, sondern vor allem von den politischen Inhalten. "Man kann 30 Prozent haben und sich nur an eine Klientel richten, da ist man keine Volkspartei, sagte Gabriel am Montag in der ARD-Sendung "Brennpunkt". "Oder man kann weniger haben und sich an alle richten, dann ist man immer noch".

