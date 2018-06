Berlin (AFP) Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt strebt Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) eine Koalition mit SPD und Grünen an. Haseloff sagte am Montag vor Beginn der CDU-Gremiensitzung in Berlin, er werde eine "Regierung der Mitte" bilden. Die Wähler hätten eine ganz klare Option "in Richtung von drei Parteien" gegeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.