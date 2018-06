Rostock (AFP) Die deutsche Kreuzfahrtreederei Aida Cruises hat am Montag im japanischen Nagasaki ihr neues Flaggschiff in Betrieb genommen. Die 300 Meter lange "Aidaprima" sei das elfte Schiff des Unternehmens und der erste Typ einer neuen Generation, teilte Aida in Rostock mit. Sie beherberge unter anderem 1643 Gästekabinen sowie zwölf Restaurants und 18 Bars. Offiziell getauft werden soll das Schiff Anfang Mai während des Hafengeburtstags in Hamburg.

