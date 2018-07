Abidjan (AFP) Bei der bei einem Anschlag in der Elfenbeinküste getöteten deutschen Staatsbürgerin handelt es sich um die Leiterin des Goethe-Instituts in dem westafrikanischen Land. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag von einem Mitarbeiter des Instituts in Abidjan, der anonym bleiben wollte. Insgesamt wurden bei dem Angriff in dem auch bei Touristen beliebten Badeort Grand-Bassam am Sonntag 16 Menschen getötet.

