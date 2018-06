Hannover (AFP) EU-Digitalkommissar Günther Oettinger hat sich besorgt über die Ergebnisse der jüngsten Landtagswahlen gezeigt. Er habe Respekt vor dem Referendum in der Schweiz, bei dem die Bürger Ende Februar "Populismus und Nationalismus Grenzen aufgezeigt" hätten, sagte Oettinger am Montag auf der Computermesse Cebit in Hannover. Davon könne "ein Spirit" ausgehen, der auch in Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg und anderswo "aufkeimenden Populisten Grenzen aufzeigen muss".

