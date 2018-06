München (AFP) Nach den Landtagswahlen hat CSU-Chef Horst Seehofer die Schwesterpartei CDU eindringlich zu einem Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik aufgefordert, um die gemeinsame Machtbasis auf Bundesebene nicht zu gefährden. "Ich bezeichne die Situation der Union als äußerst ernst. Die Fortsetzung dieser Situation wird auch für die Bundestagswahl gewaltige Probleme heraufbeschwören, die sich vielleicht die meisten heute noch gar nicht vorstellen können", sagte Seehofer am Montag in München.

