Berlin (AFP) Nach dem Einbruch der SPD bei zwei von drei Landtagswahlen am Sonntag wollen SPD-Politiker eine Führungsdebatte in ihrer Partei vermeiden. SPD-Chef Sigmar Gabriel müsse selbst keine Konsequenzen aus dem schlechten Abschneiden in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt ziehen, sagte Generalsekretärin Katarina Barley am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Dafür gebe es "keinen Grund".

