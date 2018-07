Abidjan (AFP) Bei dem islamistischen Anschlag in der Elfenbeinküste sind nach neuesten Angaben 18 Menschen getötet worden. 15 Zivilisten und drei Sicherheitskräfte seien bei dem Angriff in Grand-Bassam getötet worden, teilte das Innenministerium in Abidjan am Montag mit. Zuvor hatte es geheißen, es seien 14 Zivilisten und zwei Sicherheitskräfte getötet worden.

