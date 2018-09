Brüssel (dpa) - Nach teilweise harscher Kritik aus den Mitgliedstaaten wird beim geplanten EU-Flüchtlingspakt mit der Türkei nachgebessert. Mehrere Punkte des Abkommens würden bis zum Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag geändert oder präzisiert, hieß es in Brüssel. Dabei gehe es unter anderem um die geplante Umsiedelung von syrischen Flüchtlingen aus der Türkei in die EU. Besonders lautstark wehrt sich Spanien gegen die geplante Abmachung mit Ankara, die beim Gipfel besiegelt werden soll. Die EU und Türkei verhandeln über ein umfassendes Paket, um den Flüchtlingszustrom nach Europa einzudämmen.

