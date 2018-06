Kaiserslautern (SID) - Der VfL Bochum hat seine kleine Chance auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gewahrt. Die Mannschaft von Trainer Gertjan Verbeek siegte am Montagabend beim 1. FC Kaiserslautern mit 2:0 (0:0) und bleibt damit sieben Punkte hinter dem vom 1. FC Nürnberg belegten Relegationsplatz. Simon Terodde (47./Foulelfmeter, 90.) schoss den VfL mit seinen Saisontoren 16 und 17 zum Sieg.

"Es war ein sehr intensives Spiel, wir haben sehr hart gearbeitet und sind der verdiente Sieger", sagte Verbeek bei Sky. FCK-Coach Konrad Fünfstück empfand Bochum als das reifere Team: "Bochum war effektiver, sie sind abgeklärter und haben deshalb gewonnen."

Während Bochum durch den ersten Zweitliga-Sieg gegen die Pfälzer auf Rang vier kletterte, muss Kaiserslautern nach der vierten Niederlage in Serie den Blick Richtung Abstiegszone richten. Als Tabellenzwölfter haben die Roten Teufel derzeit nur noch nur noch sieben Punkte Vorsprung auf den Sechzehnten Fortuna Düsseldorf.

In einer überaus zerfahrenen ersten Halbzeit vor 19.342 Zuschauern auf dem Betzenberg hatten die Gäste durch einen Kopfball von Patrick Fabian (16.) die einzige echte Tormöglichkeit, Lauterns Chris Löwe klärte auf der Torlinie. In der Folge neutralisierten sich beide Mannschaften auf niedrigem Niveau, vor allem Kaiserslautern blieb in der Offensive uninspiriert und harmlos.

Nach der Pause erwischten die Gäste einen Traumstart. FCK-Verteidiger Stipe Vucur holte Peniel Mlapa im Sechzehner von den Beinen, Torjäger Terodde verwandelte den fälligen Strafstoß. Erst jetzt wurde Kaiserslautern stärker, ein Freistoß von Löwe entschärfte Bochums Keeper Manuel Riemann jedoch mit einem Reflex und Kapitän Daniel Halfar (59.) zielte über das Tor. Kurz vor dem Ende machte Terodde nach einem Konter alles klar.

Bei Bochum überzeugten vor allem Onur Bulut und Thomas Eisfeld, der FCK hatte in Löwe und dem angeblich vom VfB Stuttgart umworbenen Jean Zimmer seine besten Akteure.