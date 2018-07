Düsseldorf (SID) - Friedhelm Funkel wird neuer Trainer bei Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf und soll den Verein vor dem Absturz in die 3. Liga bewahren. Das bestätigte der Verein am Montag. In Düsseldorf erhält der 62-Jährige, der am Dienstag offiziell vorgestellt werden soll, einen Vertrag bis zum Saisonende. Am Sonntag hatten die Düsseldorfer nach vier Niederlagen in Serie und nur 81 Tagen Amtszeit ihren Trainer Marco Kurz entlassen.