Wiesbaden (SID) - Der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat am Montag Torsten Fröhling als Nachfolger des in der Vorwoche entlassenen Trainers Sven Demandt verpflichtet. Der 49-jährige Fröhling hatte zuvor seinen Vertrag beim Zweitligisten 1860 München aufgelöst, der ihn im Oktober als Chefcoach freigestellt hatte. Fröhling gibt sein Debüt beim Vorletzten der 3. Liga am Samstag gegen Energie Cottbus. Zur Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angaben.

"Jetzt gilt es, sofort den Abstiegskampf anzunehmen. Dafür müssen die Jungs alles investieren", sagte Fröhling, der in der Vorsaison die Münchner Löwen in der Relegation vor dem Gang in die Drittklassigkeit bewahrt hatte.