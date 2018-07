Liverpool (SID) - Teammanager Jürgen Klopp verliert beim englischen Fußball-Erstligisten FC Liverpool am Ende der kommenden Saison eine seiner wichtigsten Bezugspersonen. Wie die Reds am Montag mitteilten, wird der Vorstandsvorsitzende Ian Ayre seinen 2017 auslaufenden Vertrag beim früheren englischen Rekordmeister nicht mehr verlängern.

"Das Privileg, einen solch großen Klub zu führen, geht mit einer großen Verantwortung einher", sagte der 52-jährige Engländer, der seit 2007 in verschiedenen Positionen im Verein tätig ist: "Ich glaube, dass am Ende der kommenden Saison der richtige Zeitpunkt gekommen ist, den Stab an einen neuen Vorstand zu übergeben, der mit frischem Enthusiasmus an die Aufgabe herangeht."