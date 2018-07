München (SID) - Bayern Münchens Kapitän Philipp Lahm ist vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Juventus Turin "sehr, sehr positiv gestimmt. Man weiß, dass es auch zu Ende sein kann. Aber nach einem 2:2 im Hinspiel, einem Super-Ergebnis auswärts, zählt für uns nur das Weiterkommen", sagte der 32-Jährige vor dem "nächsten Endspiel" am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky).

Die "Alte Dame" Juve, in der Liga seit 19 Spielen ungeschlagen, werde ihre Taktik auch in München nicht ändern, erwartet Lahm: "Es bleibt eine italienische Mannschaft, die auf unsere Fehler lauern wird und versucht, diese eiskalt zu nutzen." Deshalb dürfe der FC Bayern "nicht wirklich viele Fehler machen, gerade im Spielaufbau. Wir müssen über 90 Minuten hellwach sein." In Turin hatten zwei Patzer von Joshua Kimmich nach einer 2:0-Führung noch zu zwei Gegentreffern geführt.