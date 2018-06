Paris (dpa) - Der schwedische Starstürmer Zlatan Ibrahimovic hat seine Zukunft beim französischen Fußball-Meister Paris St. Germain offengelassen und Zweifel an einem Verbleib geschürt. "Nach aktuellem Stand der Dinge werde ich nächste Saison nicht bei PSG sein", sagte der 34-Jährige nach dem 9:0-Sieg gegen ES Troyes AC und dem perfekt gemachten Titel im TV-Sender BeIN Sports. Ibrahimovic' Vertrag läuft Ende Juni aus, zuletzt war er immer wieder mit Clubs aus der englischen Premier League in Verbindung gebracht worden. "Was nächstes Jahr passiert, weiß ich im Moment nicht", so der Torjäger.

