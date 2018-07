Neu Delhi (AFP) Weil er eine Frau aus einer höheren Kaste heiratete, ist ein indischer Student ermordet worden. Seine 19-jährige Ehefrau wurde bei dem Überfall im Süden des Landes schwer verletzt, wie die örtliche Polizei am Montag mitteilte. Demnach griffen drei mit Sicheln und Stichwaffen bewaffnete Männer - mutmaßlich Verwandte der jungen Frau - das Paar auf einer belebten Straße in Udumalpet im Bundesstaat Tamil Nadu an.

