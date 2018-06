Rom (AFP) Ein tragisches Ende hat ein Ehestreit im Auto genommen: Nachdem der Mann seine Frau an der Autobahn zwischen Genua und dem Aostatal nachts ausgesetzt hatte, wurde die 37-jährige von einem Fahrzeug erfasst und überfahren. Das Ehepaar war am Samstagabend auf dem Weg nach Hause, als sich ein heftiger Streit entzündete, wie die Zeitung "La Stampa" am Montag berichtete.

