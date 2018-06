Genf (dpa) - Nach fünf Jahren Bürgerkrieg steuern die Syrien-Friedensgespräche nach den Worten von UN-Sondervermittler Staffan de Mistura auf einen "Moment der Wahrheit" zu. Er sehe keine Alternative zu einer Verhandlungslösung, sagte De Mistura in Genf, wo er sich zum Auftakt der neuen Gesprächsrunde mit einer Delegation der Regierung traf. "Der einzige Plan B, der zur Verfügung steht, besteht in der Rückkehr zum Krieg - und zwar schlimmer als bisher", sagte der Diplomat. Allerdings gebe es zwischen den Konfliktparteien noch immer erhebliche Differenzen. De Mistura will mit den Kriegsparteien - zunächst in getrennten Treffen - verhandeln.

