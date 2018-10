Hannover (dpa) - Nach dem tödlichen Schuss auf eine 21 Jahre alte Frau bei einer Hochzeitsfeier in Hannover hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen einen noch flüchtigen 22 Jahre alten Mann erlassen. Er stehe im Verdacht, die junge Frau gestern Abend als Gast der Hochzeitsgesellschaft angeschossen zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Frau starb in der Nacht in einer Klinik. In welcher Beziehung der junge Mann zu der Frau stand, wollten die Ermittler nicht sagen.

