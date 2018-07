Mexiko-Stadt (AFP) Bei einem Großeinsatz an der Grenze zu den USA haben mexikanische Sicherheitskräfte mindestens zehn Mitglieder einer kriminellen Bande getötet. Soldaten, Bundespolizisten und Marineinfanteristen nahmen am Sonntag an dem Einsatz in der mexikanischen Großstadt Reynosa an der Grenze zum US-Bundesstaat Texas teil, wie die Sicherheitsbehörden im mexikanischen Bundesstaat Tamaulipas mitteilten.

