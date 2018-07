Jerusalem (AFP) Bei Attacken auf israelische Siedler und Soldaten sind im Westjordanland am Montag drei Palästinenser getötet worden. Zwei Angreifer eröffneten zunächst an einer Bushaltestelle am Eingang der israelischen Siedlung Kirjat Arba nahe Hebron das Feuer auf dort wartende Israelis, wie die israelische Armee mitteilte. Die beiden Palästinenser seien von Soldaten erschossen worden. Ein Soldat wurde den Angaben zufolge bei dem Attentat verletzt.

