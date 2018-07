New York (AFP) Russland lehnt die von den USA angestrebte Verschärfung der UN-Sanktionen gegen den Iran wegen der jüngsten Raketentests ab. "Die klare und kurze Antwort lautet nein", sagte der russische UN-Botschafter Witali Tschurkin am Montag vor Beratungen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen in New York. Washington hatte die iranischen Tests als "provokativ und destabilisierend" kritisiert und die Sicherheitsratssitzung einberufen.

