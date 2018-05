Istanbul (AFP) Wegen des gewaltsamen Todes eines Demonstranten während der regierungskritischen Proteste 2013 ist in der Türkei ein Polizist zu 13 Jahren und vier Monaten Haft verurteilt worden. Wie die Nachrichtenagentur Dogan berichtete, befand ein Gericht in Balikesir im Nordwesten des Landes den heute 30-jährigen Beamten am Montag für schuldig, bei einem Einsatz gegen eine Demonstration in Hatay eine tödliche Tränengassalve abgefeuert zu haben.

