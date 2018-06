Ankara (AFP) Nach dem blutigen Selbstmordanschlag in Ankara sieht der türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoglu starke Beweise für eine Tat der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). "Es gibt ernsthafte, fast sichere Erkenntnisse, die auf die separatistische Terrororganisation deuten", sagte Davutoglu am Montag vor Journalisten nach einem Besuch bei Verletzten des Anschlags in einem Krankenhaus der türkischen Hauptstadt.

