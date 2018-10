Ankara (AFP) Nach dem Anschlag von Ankara mit mindestens 37 Toten vermutet die türkische Regierung, dass es sich bei einer Attentäterin um eine Frau mit Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) handeln könnte. "Wir glauben, dass eine Angreiferin eine Frau mit PKK-Verbindungen war", sagte ein türkischer Behördenvertreter am Montag der Nachrichtenagentur AFP. In Ankara war am Sonntag an einer Bushaltestelle nahe dem Kizilay-Platz eine Autobombe explodiert.

