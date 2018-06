Genf (AFP) Die überraschende Ankündigung Russlands, den Großteil seiner Truppen aus Syrien abzuziehen, ist international auf verhaltene Reaktionen gestoßen. Die syrischen Regierungsgegner erklärten am Montag, sie wollten zunächst einmal abwarten, was die Ankündigung konkret bedeute. "Wir müssen die Art dieser Entscheidung und ihre Bedeutung überprüfen", sagte ein Sprecher des Hohen Verhandlungskomitees, in dem sich dutzende Oppositions- und Rebellengruppen zusammengeschlossen haben.

