München (SID) - Im schweizerischen St. Moritz findet ab Mittwoch (bis 20. März) das Weltcup-Finale der alpinen Ski-Rennläufer statt. Marcel Hirscher (Österreich) und Lara Gut (Schweiz) stehen als Gesamtweltcupsieger praktisch fest, in jeweils zwei Disziplinen ist bei Frauen und Männern noch keine Entscheidung gefallen. So hat auch Viktoria Rebensburg (Kreuth) noch die Chance, die kleine Kristallkugel im Riesenslalom zu gewinnen.

Beim Weltcup-Finale dürfen in jeder Disziplin die ersten 25 der jeweiligen Weltcup-Wertung starten, Läufer mit mindestens 500 Punkten im Gesamtweltcup sowie die Olympiasieger, Weltmeister und Junioren-Weltmeister der jeweiligen Disziplin. Weltcup-Punkte gibt es nur für die Plätze 1 bis 15. Am Freitag (12.00 Uhr) wird in St. Moritz außerdem ein Team-Wettbewerb ausgetragen.

Das Weltcup-Finale in der Übersicht:

Frauen:

Gesamtweltcup: Lara Gut (Schweiz) steht als Siegerin praktisch fest.

Abfahrt (Mittwoch, 11.30 Uhr): Lindsey Vonn (USA) steht als Siegerin fest.

Super-G (Donnerstag, 10.00 Uhr): Die verletzte Vonn (420 Punkte) liegt noch vor Gut (401). Theoretisch haben auch Cornelia Hütter (Österreich/340) und Tina Weirather (Liechtenstein) noch eine Chance.

Riesenslalom (Sonntag, 9.30/12.00 Uhr): Eva-Maria Brem (Österreich) hat vor dem letzten Rennen 52 Punkte Vorsprung vor Rebensburg. Bei einem Sieg von Rebensburg im letzten Rennen reicht Brem ein vierter Rang.

Slalom (Samstag, 8.30/11.00 Uhr): Frida Hansdotter (Schweden) steht als Siegerin fest.

Kombination: Wendy Holdener (Schweiz) steht als Siegerin fest.

Männer:

Gesamtweltcup: Marcel Hirscher (Österreich) steht als Sieger fest.

Abfahrt (Mittwoch, 10.00 Uhr): Peter Fill (Italien) liegt gleichauf mit dem verletzten Aksel Lund Svindal (Norwegen), 4 4 Punkte vor Dominik Paris (Italien), 54 vor Titelverteidiger Kjatil Jansrud (Norwegen) und 66 von Adrien Theaux (Frankreich).

Super-G (Donnerstag, 11.30 Uhr): Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) liegt 27 Punkte vor Vincent Kriechmayr (Österreich) und 40 vor Titelverteidiger Jansrud.

Riesenslalom (Samstag, 9.30/12.00 Uhr): Hirscher steht als Sieger fest.

Slalom (Sonntag, 8.30/11.00 Uhr): Henrik Kristoffersen (Norwegen) steht als Sieger fest.

Kombination: Alexis Pinturault (Frankreich) steht als Sieger fest.

Teilnahmeberechtigt sind folgende deutsche Läufer/innen:

Frauen: Viktoria Rebensburg (Kreuth/startberechtigt in allen Disziplinen), Christina Geiger (Oberstdorf/Slalom), Lena Dürr (Germering/Slalom), Elisabeth Willibald (Jachenau/als Junioren-Weltmeisterin, Slalom)

Männer: Felix Neureuther (Partenkirchen/alle Disziplinen, startet aber nur in Riesenslalom und Slalom), Fritz Dopfer (Garmisch/Riesenslalom und Slalom), Stefan Luitz (Bolsterlang/Riesenslalom), Dominik Stehle (Obermaiselstein/Slalom), Andreas Sander (Ennepetal/Abfahrt und Super-G).