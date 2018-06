Berlin (AFP) Auf einer Straße in Berlin ist am Dienstagmorgen im Berufsverkehr ein Auto detoniert. Es gab einen Sprengsatz "am oder im Auto", wie ein Polizeisprecher sagte. Der VW sei im Stadtteil Charlottenburg im rollenden Verkehr explodiert, der Fahrer des Wagens sei bei der Explosion getötet worden.

