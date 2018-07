Berlin (AFP) Nach den Landtagswahlerfolgen der AfD fordert die CSU ein deutliches Signal von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Flüchtlingspolitik. Die Kanzlerin müsse klarstellen, dass Deutschland" nicht die Probleme der ganzen Welt" lösen könne, sagte CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt am Dienstag in Berlin. "Das Abschneiden der AfD ist ein harter Schlag und Anlass ernsthaft darüber nachzudenken, wie wir das wieder zurückdrehen können."

