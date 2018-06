Stuttgart (AFP) Nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg kommen Grüne und CDU am Mittwoch zu einem ersten Sondierungsgespräch zusammen. Zuvor soll es auch ein Gespräch mit dem bisherigen Koalitionspartner SPD geben, wie die Grünen am Dienstag mitteilten. Ein ebenfalls von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) angepeiltes Treffen mit der FDP kommt dagegen nicht zustande.

