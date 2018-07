Mainz (AFP) Zwei Tage nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist CDU-Spitzenkandidatin Julia Klöckner trotz der Wahlniederlage als Fraktionsvorsitzende im Amt bestätigt worden. Auf der konstituierenden Sitzung der neuen Landtagsfraktion wurde die 43-Jährige am Dienstag einem Fraktionssprecher zufolge einstimmig zur Vorsitzenden gewählt. Klöckner hatte zuvor nach einer CDU-Vorstandssitzung am Montagabend bereits angekündigt, auch an der Spitze des Landesverbandes zu bleiben.

