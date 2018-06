Berlin (AFP) Die Unabhängige Kommission zur Suche nach Lagerung radioaktiver Abfälle hat sich gegen eine Langzeit-Zwischenlagerung von Atommüll gewandt. Ansonsten würden damit heute notwendige Entscheidungen über den Umgang mit radioaktiven Abfällen künftigen Generationen überlassen, hieß es in einer Mitteilung vom Dienstag zu dem am Vortag einmütig gefassten Beschluss. Die Kommission will zudem die Bundesregierung auffordern, das bestehende Zwischenlagerkonzept zu überprüfen.

