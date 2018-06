Berlin (AFP) Angesichts des offenen Streits in der Union über die Flüchtlingspolitik hat SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann CDU und CSU zur Einigkeit aufgerufen. "Die Landtagswahlen sind vorbei - jetzt müssen wir uns wieder auf das Regieren konzentrieren", sagte Oppermann am Dienstag in Berlin. "Ich erwarte, dass die Union den monatelangen unsäglichen Streit über die Grundsätze der Flüchtlingspolitik beendet."

