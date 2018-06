Berlin (AFP) Kreative wie Künstler und Autoren sollen in Deutschland künftig besser vergütet werden. Um dies zu erreichen, will die Bundesregierung das sogenannte Urhebervertragsrecht ändern. Ein entsprechender Regierungsentwurf soll am Mittwoch im Bundeskabinett beschlossen werden.

