Berlin (AFP) Die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, Sahra Wagenknecht, gibt der Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Hauptverantwortung für das Erstarken der rechtspopulistischen Partei AfD. Mit ihrer "Politik einer unbegrenzten Zuwanderung" ohne "gleichzeitige soziale Abfederung" habe Merkel in der Bevölkerung ein Klima geschaffen, in der die AfD nur noch habe "ernten" müssen, sagte Wagenknecht am Dienstag dem Sender n-tv. Ihre Partei habe sich bei Merkels Flüchtlingspolitik "mitverhaften" lassen, räumte die Linke-Politikerin ein.

