Marseille (AFP) Knapp ein Jahr nach dem Absturz einer Germanwings-Maschine in den französischen Alpen werden weitere sterbliche Überreste der Opfer in einem Gemeinschaftsgrab in der Unglücksregion beigesetzt. Die an der Absturzstelle gefundenen Leichenteile würden am Donnerstag auf dem Friedhof der Alpengemeinde Le Vernet bestattet, sagte Bürgermeister François Balique am Dienstag.

