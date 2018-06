Köln (AFP) Bei den seit Tagen anhaltenden gewalttätigen Tumulten feiernder Oberstufenschüler in Köln sind am Montagabend zwei 18-Jährige schwer verletzt worden. Die jungen Männer kamen nach Angaben eines Polizeisprechers vom Dienstag zu Schaden, als sich vermutlich 200 Jugendliche aus rivalisierenden Schülergruppen an einem Gymnasium mit Gegenständen bewarfen. Ein 18-jährige Schülerin wurde leicht verletzt.

