Quito (AFP) Bei dem Absturz eines Militärflugzeugs im Osten Ecuadors sind alle 22 Menschen an Bord ums Leben gekommen. "Es gibt keine Überlebenden", schrieb Präsident Rafael Correa am Dienstag auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter. Demnach stürzte das Flugzeug, das 19 Fallschirmjäger, zwei Piloten und einen Mechaniker transportierte, im Regenwald in der östlichen Provinz Pastaza ab.

