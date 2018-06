New York (SID) - Eishockey-Torhüter Thomas Greiss war in der Profiliga NHL mit den New York Islanders nach einer Aufholjagd erfolgreich. Das Team um den Füssener gewann 3:2 gegen die Florida Panthers, vor dem Schlussdrittel hatte es noch 0:2 gestanden. Greiss spielte durch und hielt 23 Schüsse.

Mit 84 Punkten schoben sich die Islanders in der Metropolitan Division bis auf einen Punkt an den Lokalrivalen New York Rangers (85) heran und festigten ihren Play-off-Platz.

Stürmer Leon Draisaitl gelang der 30. Assist der Saison, dieser war bei der 2:3-Niederlage der Edmonton Oilers gegen die Nashville Predators letztlich aber nichts wert. Die Kanadier sind im Westen weiter Letzter.

Christian Ehrhoff gehörte am Montag nicht zum Kader der Chicago Blackhwaks, beim Spiel gegen sein früheres Team Los Angeles Kings war der Verteidiger nur Zuschauer. Chicago ging zu Hause mit 0:5 unter. Korbinian Holzer steuerte zum 7:1-Heimsieg seiner Anaheim Ducks gegen die New Jersey Devils zwei Vorlagen bei. Dem Verteidiger sind in dieser Spielzeit insgesamt drei Assists gelungen.