Nikosia (AFP) Die zyprische Regierung hat mit einem Veto gegen die beim EU-Gipfel angestrebte Vereinbarung mit der Türkei in der Flüchtlingskrise gedroht. Präsident Nicos Anastasiades sagte am Dienstag in Nikosia, ohne Konzessionen Ankaras werde sein Land einer Ausweitung der Verhandlungen über die türkische EU-Mitgliedschaft nicht zustimmen. Die Türkei müsse zunächst "ihre lange ausstehenden Verpflichtungen" gegenüber Zypern erfüllen.

