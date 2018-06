Le Mont-Saint-Michel (AFP) Engelchen flieg: Bei einer spektakulären Aktion ist die vergoldete Erzengel-Statue von der Spitze des Klosterbergs Mont-Saint-Michel in Nordfrankreich abmontiert und mit einem Hubschrauber weggeflogen worden. Die viereinhalb Meter hohe und eine halbe Tonne schwere Statue, die auf der Spitze der Klosterkirche thront, wurde am Dienstag für Restaurierungsarbeiten mit einem Seil an einen Helikopter befestigt und ans Festland gebracht.

