Düsseldorf (SID) - "Retter" Friedhelm Funkel will beim Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf wieder die vermisste Leidenschaft wecken. "Ich will eine Fortuna sehen, die um ihr Leben rennt. Ich erwarte Zweikampfhärte und Leidenschaft, das steht an allerallererster Stelle", sagte der neue Trainer während seiner offiziellen Vorstellung am Dienstag.

Acht Spiele hat der 62-Jährige Zeit, mit dem Tabellen-16. den Absturz in die 3. Liga zu verhindern. "Ich bin felsenfest überzeugt, dass wir die Klasse halten", sagte Funkel. "Ich werde in den kommenden Wochen nur eins im Kopf haben: Fortuna Düsseldorf."

Die Rheinländer hatten am Sonntag nach nur vier Punkten aus sieben Spielen ihren Trainer Marco Kurz entlassen.