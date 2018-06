Istanbul (SID) - Fußball-Weltmeister Lukas Podolski (30) hat seine Zukunft beim türkischen Rekordmeister Galatasaray Istanbul nach dem Autobomben-Attentat am Sonntag in Ankara infrage gestellt. "Man muss gut überlegen, wie es weitergehen soll, bei dem, was hier passiert ist", zitierte die Bild den Starspieler von Galatasaray.

Bei dem Anschlag waren 37 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch Kemal Bulut, der Vater von Podolskis Teamkollegen Umut Bulut. "Der ganze Klub steht unter Schockstarre", betonte Podolski, der noch einen Vertrag bis 2018 beim Renommierklub vom Bosporus hat. In den letzten fünf Monaten hat es bereits vier schwere Anschläge in der Türkei gegeben.

Podolski hatte am Sonntag mit Galatasaray 1:1 bei Genclerbirgligi Ankara gespielt. An einer Bushaltestelle nahe dem Kizilay-Platz war die Autobombe explodiert. Das Stadion ist nur wenige Kilometer entfernt