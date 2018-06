Berlin (dpa) - Das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs von Kindern in Deutschland ist aus Expertensicht noch immer problematisch. "Die Dimension ist weiterhin riesig", sagte der Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig, zum Start einer Fachtagung zum Thema Prävention. Aktuelle Schätzungen gingen davon aus, dass eine Million Kinder in Deutschland betroffen sind. Auch in den Statistiken der Polizei zeichne sich bislang kein Rückgang an Fällen ab - etwa 12 500 würden pro Jahr angezeigt, sagte Rörig. Hinzu komme die "sehr viel höhere Dunkelziffer".

