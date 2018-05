Bagdad (AFP) Hunderte Einwohner zweier Orte in der irakischen Provinz Anbar sind vor einer angekündigten Militäroffensive gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) geflüchtet. Nach Angaben eines Militärsprechers soll die Offensive noch in den nächsten Tagen beginnen. Informationen vom Wochenende, wonach die IS-Miliz die beiden Orte weitgehend kampflos aufgeben wird, haben sich nicht bestätigt.

