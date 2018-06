Jerusalem (AFP) Ein junger Tourist aus den USA hat sich eine Nacht lang zur Schatzsuche in eine Höhle unter der Jerusalemer Altstadt einschließen lassen. Wie Polizei und Medien am Dienstag berichteten, wurde der offenbar geistig verwirrte Tourist am Freitag zufällig in der Zedekia-Höhle entdeckt, die auch als Salomons Steinbruch bekannt ist.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.