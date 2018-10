Los Angles (dpa) - Hollywood-Star Ben Affleck (43) spricht rund acht Monate nach der Trennung von Jennifer Garner (43) von einer guten Beziehung zu seiner langjährigen Ehefrau.

"Jen ist toll. Sie ist eine tolle Person. Wir kommen prima miteinander aus", sagte Affleck ("Argo") der "New York Times" vom Montag. Das Schauspieler-Paar hatte sich im vergangenen Juli nach zehn Jahren Ehe getrennt. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder.

Garner ("Dallas Buyers Club") hatte kürzlich in einem Interview mit dem US-Magazin "Vanity Fair" ausführlich über das Beziehungsaus gesprochen ("Es tut mir so weh") und Affleck als die Liebe ihres Lebens bezeichnet. Der zweifache Oscar-Preisträger habe keine Probleme mit den offenen Worten seiner Ex-Frau gehabt. "Es ist in Ordnung. Sie darf darüber reden."

Die Schauspieler hatten 2001 für den Film "Pearl Harbor" gemeinsam vor der Kamera gestanden. Bei den Dreharbeiten für den Superhelden-Film "Daredevil" (2003) kamen sie sich näher, im Juni 2005 feierten sie Hochzeit.

Affleck ist ab dem 24. März im Kino-Blockbuster "Batman v. Superman: Dawn Of Justice" erstmals als Batman zu sehen.

